В Хвалынске от незатушенного окурка погиб хозяин дома

Саратовской области вчера пожарные выдвинулись по тревоге на пожар. Тревожый вызов поступил в 22 ч. 22 м. на пульт оперативного дежурного Хвалынска . Как расказали в региональном ГУ МЧС , очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме барачного типа на улице Росреспублики.

— По предварительным данным пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении хозяина, — отметили в главке. На пепелище пожарные обнаружили тело 61-летнего мужчины. По предварительным данным, погиб хозяин дома. Врачи не смогли ему помочь, он погиб до приезда бригады медиков. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.