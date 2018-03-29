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В Хвалынске от незатушенного окурка погиб хозяин дома
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Хвалынске от незатушенного окурка погиб хозяин дома 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратовской области вчера пожарные выдвинулись по тревоге на пожар. Тревожый вызов поступил в 22 ч. 22 м. на пульт оперативного дежурного Хвалынска. Как расказали в региональном ГУ МЧС, очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме барачного типа на улице Росреспублики.
— По предварительным данным пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении хозяина, — отметили в главке. На пепелище пожарные обнаружили тело 61-летнего мужчины. По предварительным данным, погиб хозяин дома. Врачи не смогли ему помочь, он погиб до приезда бригады медиков. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.
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