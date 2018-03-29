Карельские пожарные спасли жилой дом от огня

В результате пожара в доме в поселке Великая Губа была повреждена веранда.

Вчера вечером в 21 час 25 минут по телефону «01» поступило сообщение о пожаре в трехквартирном жилом доме в поселке Великая Губа.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия и приступили к тушению пожара. Несмотря на малочисленность расчета, пожарные в течение десяти минут справились с огнем и спасли жилой дом. В результате пожара в доме была повреждена веранда на площади восемь квадратных метров.

Как отмечают специалисты, своевременно обнаруженный пожар и оперативность огнеборцев, позволили избежать более тяжелых последствий. Причину пожара в жилом доме сейчас устанавливают специалисты.