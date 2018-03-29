ТРЦ «Гринвич» рискует повторить судьбу «Зимней вишни»

Проверка провалена.

28 марта сотрудники областной прокуратуры и регионального управления МЧС совместно с ОНФ нагрянули с инспекцией в екатеринбургский ТРЦ «Гринвич». Проверить торговые точки во всех субъектах РФ ранее поручил первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман . Поводом для этого послужила трагедия в Кемерово , где при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

Жанна Рябцева. Увиденное шокировало проверяющих. «В Гринвиче большинство огнетушителей не заменены с 2010-го года, некоторые — с 2009-го. Многие эвакуационные выходы находятся в служебных помещениях бутиков и к ним невозможно пробраться из-за стремянок, гор коробок и других хозяйственных вещей», — написала об итогах проверки на своей странице в Facebook сопредседатель реготделения ОНФ в Свердловской области

По ее словам, ответственный за пожарную безопасность в «Гринвиче» уверяет, что все будет исправлено в ближайшее время, либо указывает «на ответственность других людей за нарушения».

Получается, что пока вся страна дней гудит о том, что торговые центры должны быть безопасны для посетителей, собственники огромного ТРЦ в центре Екатеринбурга даже не соизволили проверить огнетушители и эвакуационные выходы в своих заведениях. Девелоперы Погребинский и Заводовский, строившие «Гринвич» уж точно не могли не понимать, что после столь страшной трагедии в Кемерово проверки торговых центров неминуемы.

Активист ОНФ Людмила Варакина винит в подобных ситуациях «проклятый капитализм». «Собственникам торговых центров проще дать взятку, договориться с „крышей“ в виде администрации города, чтобы не было проверок, чем выполнять дорогостоящие требования. Экономия на противопожарном оборудовании, отсутствие обучения людей в случае ЧС, регламента, кто и чем должен заниматься при пожаре или теракте — повсеместная история», — написала она на своей странице в Facebook после пожара в Кемерово.

"Вспомните «Гринвич» в Екатеринбурге — самый большой ТЦ за МКАДом, занимающий целый квартал. Попробуйте из него выйти максимально быстро, не заблудившись, найти парковку или выход на улицу, в метро. А теперь представьте, что вы делаете тоже самое, в условиях пожара, паники, криков, вы ищите потерявшихся близких и знакомых, вокруг огонь и дым", — добавила она.

Стоит отметить, что помимо «Гринвича» проверку не выдержал и ТРК «Комсомолл». По данным Жанны Рябцевой, пожарные выходы в здании открывались только ключом, который не всегда под рукой. Коридоры и служебные помещения в здании были захламлены.

В игровой комнате «Комсомолла» не было слышно оповещений. Из нескольких громкоговорителей в детской комнате отдыха работал только один. Помимо этого, не все огнетушители имели заряд, а датчики обнаружения задымления были затянуты полиэтиленовыми пакетами.

Что привело к трагедии — в материале «Путин, поезд в огне!»

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами ЧП стали 64 человека, включая 41 ребенка.