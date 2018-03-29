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В Казани продают дом Усманова — Апанаевой
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В Казани продают дом Усманова — Апанаевой 

Казанский Портал 40 минут назад
Дом Усманова — Апанаевой. Фото: avito.ru  В Казани выставили на продажу исторический объект — дом №40 по улице Каюма Насыри. Объявление размещено на одном из специализированных сайтов.
Владелец дома уверяет, что здание можно использовать по любому назначению. Он хочет выручить за него 32 000 000 рублей.
Историческое здание располагается на территории Старо-Татарской слободы и известно как дом Усманова — Апанаевой. Его построили в 1853 году. Дом входит в список объектов культурного наследия республиканского значения.
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