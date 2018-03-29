Добровольцы при помощи снега потушили загоревшийся внедорожник 

Пожар в автомобиле Hyundai Galloper удалось потушить до приезда профессиональных спасателей.
Вчера днем в 13 часов 48 минут на пульт Единой службы спасения-01 Пудожского района поступило сообщение, что в деревне Каршево на улице Молодежной горит автомобиль.
Первыми к месту вызова прибыли бойцы поселковой добровольной пожарной команды. Понимая, что до ближайшей пожарной части более 20-ти километров и рассчитывать придется только на свои силы, используя снег и подручные средства, добровольцы до прибытия профессиональных пожарных собственным силами справились с огнем и спасли от огня автомобиль и гараж.
В результате пожара в автомобиле Hyundai Galloper был поврежден моторный отсек. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru