В Новосибирской области сотрудники МЧС распилили больше 4 кубометров льда

Новосибирской области спасатели начали пилить лед на водохранилищах, где существует угроза выхода воды на пойму и подтопления близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Чтобы распилить лед, спасатели используют специализированную гидравлическую установку. Ее, к слову, разработали ученые из Новосибирска

Сначала, чтобы разведать ситуацию со льдом на реках НСО, в воздух запускали беспилотник. Затем после разведки специалисты анализировали полученные данные, и намечали места, где необходимо ослабить ледовые поля. Только после этого сотрудники МЧС приступали к пилению. Такие процедуры спасатели НСО выполнили в трех районах региона.

Теперь спасатели приступят к взрыванию льда. Планируется, что работы начнутся в апреле, когда вскроются реки.