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В Новосибирской области сотрудники МЧС распилили больше 4 кубометров льда
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В Новосибирской области сотрудники МЧС распилили больше 4 кубометров льда 

АиФ-Новосибирск 53 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирской области спасатели начали пилить лед на водохранилищах, где существует угроза выхода воды на пойму и подтопления близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Чтобы распилить лед, спасатели используют специализированную гидравлическую установку. Ее, к слову, разработали ученые из Новосибирска.
Сначала, чтобы разведать ситуацию со льдом на реках НСО, в воздух запускали беспилотник. Затем после разведки специалисты анализировали полученные данные, и намечали места, где необходимо ослабить ледовые поля. Только после этого сотрудники МЧС приступали к пилению. Такие процедуры спасатели НСО выполнили в трех районах региона.
Теперь спасатели приступят к взрыванию льда. Планируется, что работы начнутся в апреле, когда вскроются реки.
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