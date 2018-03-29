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Три десятка пожарных тушили частный дом на северо-западе Челябинска
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Три десятка пожарных тушили частный дом на северо-западе Челябинска 

74.ru 56 минут назад
Фото: 74.ru
В среду вечером, 28 марта, на северо-западе Челябинска произошёл крупный пожар в частном доме. Благодаря оперативности пожарных огонь не перекинулся на соседние строения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
— Сообщение о возгорании в частном доме на улице Тепличной, 60 площадью 70 квадратных метров поступило в 18:50. На тушение сразу были направлены восемь единиц техники и 30 человек, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Время ликвидации открытого горения — 18:56. Тем не менее огнём были уничтожены кровля, перекрытия, стена и кухонный гарнитур.
Дом вспыхнул, как спичка
Никто не пострадал. Педварительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.
Тем же вечером пожар произошёл в «Макдоналдсе» на улице Кирова, 161б/1. Возгорание случилось на втором этаже ресторана. Посетители и персонал эвакуировались, никто не пострадал.
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