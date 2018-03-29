Три десятка пожарных тушили частный дом на северо-западе Челябинска

В среду вечером, 28 марта, на северо-западе Челябинска произошёл крупный пожар в частном доме. Благодаря оперативности пожарных огонь не перекинулся на соседние строения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

— Сообщение о возгорании в частном доме на улице Тепличной, 60 площадью 70 квадратных метров поступило в 18:50. На тушение сразу были направлены восемь единиц техники и 30 человек, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Время ликвидации открытого горения — 18:56. Тем не менее огнём были уничтожены кровля, перекрытия, стена и кухонный гарнитур.

Дом вспыхнул, как спичка

Никто не пострадал. Педварительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.