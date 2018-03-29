Выбежавшие из горящего дома дети попросили прохожего вызвать пожарных

ЧП случилось накануне в деревянном жилом доме в Костомукше

Утром 28 марта в пожарно-спасательную часть №6 по охране города Костомукша поступило сообщение, что на улице Светлой случился пожар в трехэтажном деревянном частном доме.

Когда на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты, то на третьем этаже одно из помещений было объято огнем. Несмотря на высокую температуру, брандмейстеры, проявив все свое профессиональное мастерство, сумели за короткое время остановить распространение огня по всему дому и потушить пожар, сведя к минимуму потери от огня.

В результате пожара огнем было повреждено помещение 3-го этажа на площади 12 квадратных метров.

В ходе предварительного расследования было установлено, что когда в доме случился пожар, внутри находились двое ребятишек, которые выскочили на улицу и попросили прохожего вызвать пожарную охрану. Причина пожара будет установлена в ходе специальной проверки.