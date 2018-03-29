В жилом доме Саратова обвалился потолок

Инцидент произошел в Октябрьском районе областного центра вечером 28 марта.

В доме № 63 по ул. 3-я Силикатная обвалился потолок. Об этом «Новостям Саратова» сообщили поживающие здесь.

— Теперь ждем обвала кровли крыши, так как улица уже видна через шифер, который никогда не менялся. Вот вам отношение власти и администрации района к проживающим в аварийном доме, — поделилась одна из жительниц аварийного строения Ольга Сурина.

Уточняется, что дому 61 год. Никто, к счастью, во время обрушения не пострадал. Пока.

Фото: Ольга Сурина