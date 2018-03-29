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В жилом доме Саратова обвалился потолок
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В жилом доме Саратова обвалился потолок 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Инцидент произошел в Октябрьском районе областного центра вечером 28 марта.
В доме № 63 по ул. 3-я Силикатная обвалился потолок. Об этом «Новостям Саратова» сообщили поживающие здесь.
— Теперь ждем обвала кровли крыши, так как улица уже видна через шифер, который никогда не менялся. Вот вам отношение власти и администрации района к проживающим в аварийном доме, — поделилась одна из жительниц аварийного строения Ольга Сурина.
Уточняется, что дому 61 год. Никто, к счастью, во время обрушения не пострадал. Пока.
Фото: Ольга Сурина
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