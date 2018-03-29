Состояние выпрыгнувшего с четвертого этажа горящего кемеровского торгового центра мальчика улучшилось

Когда мальчика переведут в реанимацию, с ним постоянно будет находиться его бабушка.

Состояние мальчика, выпрыгнувшего с четвертого этажа горящего кемеровского торгового центра, за прошедшую ночь улучшилось. Об этом сообщили в Департамента здравоохранения Кемеровской области со ссылкой на заведующего отделением детской клинической больницы Александра Конева.

— Состояние ребенка с явной положительной динамикой, на сегодняшнее утро (29 марта — прим. ред.) — средней тяжести. Он готов к переводу в хирургическое отделение, это будет сделано после 12:00 по местному времени (08:00 по московскому времени), — сообщил Александр Конев.

По его словам, когда мальчика переведут в реанимацию, с ним постоянно будет находиться его бабушка, отмечает Интерфакс. Ранее стало известно, что 11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа торгового центра «Зимняя вишня», оказался наиболее пострадавшим. В пожаре погибли его родители и сестра.

Кемерово… Страшное горе и чудовищная трагедия… скорблю, соболезную родным и близким и молюсь И верю, что виновные будут наказаны! На фото семья 11-летнего Серёжи, который смог спастись. Его родители и маленькая сестренка погибли, а сам он сейчас в реанимации в тяжелом состоянии! Помогите, пожалуйста, найти родственников! То немногое, что я могу сейчас сделать для него, это помочь выкарабкаться! #кемерово #трагедия #горе

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

26 Мар 2018 в 2:35 PDT ЧТО ПРОИЗОШЛО

В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. По делу о возгорании задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта объявлено общенациональным днем траура. Первые похороны погибших в результате пожара прошли в среду, 28 марта.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Время мужества

Колонка обозревателя «ВМ» Юрия Совцова

Откуда им было знать, взрослым и детям, что этот симпатичный дом сделан из горючего пластика и дерьма, что охрана и другие строгие дяди и тети, которые должны были их спасать, где-то там пили пиво или кофе и, конечно, знать не знали, где у них аварийные выходы… Горе кемеровчан разделили все россияне. Во многих регионах объявлен траур. Приморский край, Бурятия, Рязанская и Брянская области, Екатеринбург и Владивосток объявили траур в память о погибших от пожара. Место для почтения памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове будет организовано на Манежной площади в центре Москвы, о чем на заседании президиума правительства города сообщил мэр столицы Сергей Собянин (далее…).

Мертвая вишня

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…).

Страшный урожай «Зимней вишни»

Колонка обозревателя «ВМ» Ольги Кузьминой

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…).

Тусовщики из торговых центров

Колонка обозревателя «ВМ» Алексея Зернакова

Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…).

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