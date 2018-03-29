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Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 28 на 29 марта
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 28 на 29 марта 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Невыдача американских виз российским спортсменам, аврал в Генконсульстве РФ в Сиэтле, крупный пожар в Москве, благодарность Бориса Джонсона и стойкость главы МИД Австрии по «делу Скрипаля», необходимость нового договора о дружбе РФ и Украины.
В посольстве США в Москве заявили о нехватке персонала, из-за чего выдача виз и соответствующие собеседования со спортсменами сборной РФ по вольной борьбе до сих пор не проведены. Подобный жест в МИД РФ назвали дискриминацией спортсменов, собиравшихся посетить Кубок мира в американском Айова-Сити с 5 по 9 апреля.
В российском же Генконсульстве в Сиэтле каждый день принимают по 300 человек, потому что людям осталось меньше месяца, чтобы решить вопросы с документами.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на пасхальном банкете рассыпался в благодарностях и метафорах по «делу Скрипаля», а глава МИД Австрии, сохранившей нейтралитет в антироссийской кампании против дипломатов, пояснила, почему Вена придерживается такой позиции.
Ночью в столице пожарные потушили крупный пожар в ангаре, распространившийся на 500 квадратных метров и приведший к обрушению кровли на площади в 300 квадратных метров.
Студенты Тимирязевской академии передадут городу Кемерово саженцы яблоневого сада в память о погибших.
Замглавы МИД Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль призвала расторгнуть Договор о дружбе с Россией, заключенный в конце 90-х годов прошлого века.
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