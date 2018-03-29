Обновленные СПИСКИ погибших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово: 27 признаны погибшими, 36 числятся…

Городская администрация Кемерово опубликовала на своем официальном

сайте

обновленные списки пропавших без вести и погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

По официальным данным, при пожаре, который произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе около 40 детей.

Всего поступило обращений о розыске 62 человек. Из них 27 опознаны погибшими. Накануне, 28 марта, прошли похороны 22 жертв трагедии.

В СПИСКЕ пропавших числятся 36 человек. Среди них 25 детей.

Эти данные не окончательные и меняются в зависимости от поступающей информации.

Официальные СПИСКИ: — Список пропавших (по состоянию на 29 марта) — Cписок опознанных погибших (на 29 марта) — Список пострадавших (на 29 марта)

СПИСОК опознанных погибших на утро 29 марта:

К утру 29 марта число пострадавших во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вновь возросло и достигло 79 (накануне было 76 пострадавших).

Из них 12 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах Кемерово. 67 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, среди них 25 детей.

Имена еще 10 пострадавших будут обнародованы позже.