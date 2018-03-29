В Ноябрьске проверили два развлекательных центра. В обоих — нарушения

В городах и районах Ямала во исполнение поручения прокуратуры ЯНАО начались проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, в досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей.

«В городах среагировали оперативно на поручение прокурора округа проверить торговые центры на безопасность пребывания людей. При инспектировании особое внимание сотрудниками МЧС будет обращено на наличие и работоспособность сигнализации и пожаротушения, наличие и доступ к эвакуационным выходам. Сейчас идут проверки, результаты которых мы сообщим позже. По всем фактам нарушений требований пожарной безопасности будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования и обеспечен контроль за их реальным устранением», — сказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» старший помощник прокурора Василий Меняйлов.

Вчера прошла проверка батутного центра Ноябрьска. Из трансляции, которую вела телекомпания «МИГ», было видно, что датчик дыма не среагировал на горящую бумагу в нескольких сантиметрах от него. Председатель городской Общественной палаты Сергей Цыганков отметил, что в городе создана рабочая группа для контроля всего процесса проверок торговых центров.

«Мы будем следить за тем, чтобы инспектирование объектов не стало формальным, для профанации. Мы намерены направить своих представителей в группы по инспектированию торговых центров, все должно быть предельно прозрачным, ведь речь идет о безопасности людей. Также в планах самим проверить работоспособность объектов сигнализации и пожаротушения», — сказал он.

Помимо проблем с системой оповещения о пожаре в батутном центре нет второго эвакуационного выхода и нет огнетушителей. Информацию о нарушениях пожнадзор передаст в прокуратуру.

«Проведена проверка и детского кафе «Гриль мастер». В целом заведение в удовлетворительном состоянии, есть вопросы режимного характера, в том числе к состоянию путей эвакуации. Все нарушения будут зафиксированы», — цитирует замначальника отдела надзорной деятельности Андрея Мишина «Ноябрьск24».

В МЧС ЯНАО отмечают, что все торгово-развлекательные центры с массовым пребыванием людей и наличием мест для развлечения детей будут проверены до 8 апреля.