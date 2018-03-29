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Госдума может запретить детские зоны в ТРЦ выше первого этажа
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Госдума может запретить детские зоны в ТРЦ выше первого этажа 

Ридус 17 минут назад
Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил журналистам о рассмотрении поправок в законодательство, которыми может быть запрещено размещать детские зоны в торгово-развлекательных центрах выше первого этажа.
Введение данной меры может стать одним из пунктов реформы законодательства по части пожарной безопасности, начатой после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, пишет ФАН.
«Зачем устраивать массовые мероприятия для детей на последних этажах? Я вот не понимаю, почему так происходит. Это какой-то коммерческий прием?» — заподозрил корыстный мотив владельцев ТРЦ депутат.
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