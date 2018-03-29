Госдума может запретить детские зоны в ТРЦ выше первого этажа

Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил журналистам о рассмотрении поправок в законодательство, которыми может быть запрещено размещать детские зоны в торгово-развлекательных центрах выше первого этажа.

Введение данной меры может стать одним из пунктов реформы законодательства по части пожарной безопасности, начатой после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово , пишет ФАН.

«Зачем устраивать массовые мероприятия для детей на последних этажах? Я вот не понимаю, почему так происходит. Это какой-то коммерческий прием?» — заподозрил корыстный мотив владельцев ТРЦ депутат.