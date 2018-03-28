В день траура прошли первые похороны погибших при пожаре в Кемерове и аресты подозреваемых

КЕМЕРОВО , 28 марта. / ТАСС /. Похороны 22 из 64 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове прошли в день общенационального траура, объявленного президентом России Владимиров Путиным. В среду же кемеровским судом принято решение об аресте на два месяца всех пяти фигурантов уголовного дела. Расследование причин пожара продолжается. Как сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин , экспертизы по делу о пожаре могут занять четыре-пять месяцев.

Вероника Скворцова. На данный момент опознали 27 погибших при пожаре, троих их них доставили в Томск , одного в Красноярск . Для того, чтобы установить личности остальных, необходима генетическая экспертиза, которая может продлиться не меньше 21 дня, заявила в среду глава Минздрава РФ

Как сообщил ТАСС замглавы МЧС Владлен Аксенов, без вести пропавших при пожаре в ТЦ в Кемерове на данный момент нет. Власти Кемеровской области сверяют официальные списки погибших с данными от родственников и обещают в ближайшее время разместить полную информацию о жертвах и пострадавших.

Прощание с погибшими

Первые похороны погибших во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» прошли в Кемерове. В Знаменском кафедральном соборе города в среду простились с учителем английского языка Татьяной Дарсалия, которая погибла, спасая детей в ТЦ. Как рассказала ТАСС замдиректора кемеровской гимназии № 17 Ирина Борисова, Дарсалия была внимательным преподавателем, любила свое дело и детей.

Татьяна Дарсалия три года преподавала в нашей школе английский язык и была замдиректора по воспитательной работе. Только в субботу она провела вместе со школьниками мероприятие. Они ее очень любили, с удовольствием ходили на ее уроки. Мы попрощались в субботу как обычно, а в воскресенье случилась такая беда", — сказала Борисова.

Кемеровчане выразили благодарность жителям всех городов, которые провели памятные акции. Большинство из них ставили под фотографиями хэштег #кемеровомыстобой. В сети приняли негласное правило — не публиковать 28 марта развлекательные материалы и рекламу. Также тысячи пользователей социальных сетей продолжают выкладывать фотографии возле стихийных мемориалов в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня». Такие мемориалы появились от Калининграда до Владивостока

Состояние пострадавших

Число пострадавших, обратившихся после пожара за медицинской помощью, выросло с 68 до 76. В больницах остаются 12 человек, среди них двое детей. Один из подростков 17-ти лет — в средней степени тяжести, он в реанимации, рассказал главный врач Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Андрей Иванов . По его словам, пациент в сознании, общается с врачами, его состояние улучшается.

По данным медиков, он останется в стационаре дольше, чем остальные, так как у него кататравма (травма, полученная при падении с высоты — прим. ТАСС) из-за того, что он выпрыгнул с четвертого этажа торгового центра. Еще десять человек — с легкими травмами. Еще 62 пострадавшим, среди которых 25 детей, медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Один из пациентов, 32-летний Михаил Трусов, рассказал ТАСС, что при пожаре потерял двух детей. В день трагедии Михаил был в кинотеатре торгового центра с дочками — восьми и четырех лет. «Мы пришли смотреть мультик, когда он закончился, никто уже не вышел, там уже за закрытыми дверьми был газ и дым, жарища оттуда шла — весь зал сидел и ждал помощи внутри. Мы стали терять сознание, я решил, что нечего уже ждать и надо выбираться самим. Я кое-как нашел аварийный выход, убрал оттуда человека, который его держал, чтобы дым не заходил, вышел, сделал два шага и упал — хотел вернуться за детьми, но уже не смог», — вспоминает он день трагедии и добавляет, что тела дочек до сих пор не опознаны.

Расследование дела и арест обвиняемых

По возбужденному после пожара уголовному делу привлекли 49 потерпевших. В материалах следствия приводятся показания свидетелей о том, что 10 марта пожарная сигнализация срабатывала несколько раз, проводилась проверка системы, и 12 марта обслуживавшая пожарную систему компания «Системный интегратор» сообщила, что проблема устранена. При этом пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» перевели с автоматического на ручное управление из-за частого ложного срабатывания. В результате запустить ее можно было только принудительно и из пункта охраны. По словам технического директора компании-собственника ТЦ — Кемеровского кондитерского комбината — Георгия Соболева, он о таком изменении в системе не знал.

Следствие полагает, что фактически инструктажи по пожарной безопасности в ТЦ не проводили. Арендатор торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок обязана была обеспечить своевременное информирование посетителей о пожаре, но сигнализация не работала. При этом в показаниях руководства компании-собственника ТЦ — Кемеровского кондитерского комбината — сообщается, что в здании было пять эвакуационных выходов с лестницами, доступ к которым осуществлялся только по специальному чипу, но после срабатывания пожарной сигнализации двери должны были открыться автоматически.

Также в среду стало известно о том, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера Никиты Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов — прим. ТАСС). По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.

Басманный суд Москвы уже заочно арестовал пранкера, он объявлен в международный розыск.

Обращение губернатора и начало выплат

Глава Кемеровской области Аман Тулеев в среду обратился к жителям Кузбасса и призвал их не спекулировать на трагедии. По его словам, в дни траура, чтобы озлобить людей, неизвестные неоднократно сообщали о минировании шахт «Юбилейная», «Антоновская» и «Полосухинская». Тулеев также сообщил о начале перечисления средств семьям погибших, отметив, что сумма выплат за каждого из них составит 5 млн рублей.