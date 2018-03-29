СМИ: стала известна основная причина пожара в ТЦ «Зимняя Вишня»

Основной причиной пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» называют поджог.

Как сообщают СМИ со ссылкой на МЧС, пожар начался в детском сухом бассейне, рядом с которым с потолка свисала сетка. Огонь перекинулся на неё и пополз вверх. Дальше занялась стенка для скалолазания, обитая дермантиновой обшивкой, которая стала отваливаться пылающими кусками. Под потолком в детской игровой комнате были натянуты веревки, они перегорали и падали, поджигая пол и стены.

Пожар произошел 25 марта около 16:00 часов. В момент возгорания в помещениях торгового центра находилось примерно 1 500 человек. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту возбуждено уголовное дело, первые фигуранты уже арестованы.