В Кемерове получат выплаты еще 39 пострадавших семей

29 марта, в четверг, 39 семей погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» получат адресную помощь из регионального бюджета.

Об этом журналистам сообщила начальник областного департамента соцзащиты населения Наталья Круглякова. По ее словам, стоит задача успеть выдать деньги в течение сегодняшних суток.

Накануне получила компенсации 21 семья.

Как сообщала «РГ», на помощь родственникам погибшим и пострадавшим из бюджета региона выделено пятьдесят миллионов рублей. Семьи погибших получат по миллиону рублей из казны области.

Средства на счет, открытый для пострадавших, поступают и от частных благотворителей.

Напомним, в воскресенье крупный пожар, вспыхнувший в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. В стране был объявлен общенациональный траур.