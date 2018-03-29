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В Кемерове получат выплаты еще 39 пострадавших семей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемерове получат выплаты еще 39 пострадавших семей 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
29 марта, в четверг, 39 семей погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» получат адресную помощь из регионального бюджета.
Об этом журналистам сообщила начальник областного департамента соцзащиты населения Наталья Круглякова. По ее словам, стоит задача успеть выдать деньги в течение сегодняшних суток.
Накануне получила компенсации 21 семья.
Как сообщала «РГ», на помощь родственникам погибшим и пострадавшим из бюджета региона выделено пятьдесят миллионов рублей. Семьи погибших получат по миллиону рублей из казны области.
Средства на счет, открытый для пострадавших, поступают и от частных благотворителей.
Напомним, в воскресенье крупный пожар, вспыхнувший в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. В стране был объявлен общенациональный траур.
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