Пожар в «Зимней вишне»: картина трагедии прорисовывается

Разбор завалов сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» завершен. Здание передано мэрии, оно подлежит сносу, заявили в МЧС . В результате пожара в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На данный момент остается еще очень много вопросов относительно того, как такое могло случиться, однако по некоторым моментам, похоже, начинает выстраиваться картина трагедии, которую хоть как-то можно объяснить.

Главные вопросы: причины пожара, очаг возгорания, закрытые двери. Изначально сообщалось о том, что пожар мог возникнуть из-за поджога. Якобы подростки подожгли поролоновые кубики в так называемом сухом бассейне. Теперь неофициальные источники к этой версии добавляют, что это могло быть не просто баловство, а месть за то, что сотрудники центра гоняли праздно шатающуюся по залу молодежь.

В МЧС говорят, что в торговом центре «Зимняя вишня» во время пожара находились также баллоны, предположительно с газом, один из которых при тушении взорвался. Однако в Следственном комитете приоритетной версией считают неисправность проводки.

Источники РБК в МЧС конкретизировали: по предварительным данным, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра. В этом месте в межэтажном пространстве проходил силовой кабель. Вполне вероятно, что кабель не выдержал, говорит эксперт в области пожарной безопасности Ассоциации производителей пожарного оборудования и спасательных средств Константин Калужин:

Константин Калужин эксперт в области пожарной безопасности Ассоциации производителей пожарного оборудования и спасательных средств «Там нагрузка очень высокая. Я просто посмотрел видео третьего-четвертого этажа, рекламное видео этого ТЦ до пожара. Там кругом было напичкано игровыми автоматами. Это все достаточно высокая потребляемая мощность — могло не выдержать нагрузку».

Что касается закрытых дверей, то, как уже показали как минимум народные проверки в разных ТЦ страны, в случае с аварийными выходами это, к сожалению, почти норма. Но как мог кто-то закрыть двери кинозалов, до сих пор не укладывается в голове. При том что среди кемеровчан нашлись люди, рассказавшие о том, что именно в этом ТРЦ двери в кинозалы действительно закрывали и желающим сходить в туалет во время сеанса приходилось стучаться. Во время воскресного пожара двери кинозала все-таки закрыли изнутри. Об этом накануне рассказал Игорь Востриков , который потерял на пожаре всю свою семью. Ему и другим родственникам погибших и пострадавших следователи показали видео с камер наблюдения.

Закрывшиеся в зале делали это во спасение: чтобы дым не заходил внутрь. Среди тех, кто остался ждать помощи, был Михаил Трусов. Он пришел в кино с двумя маленькими дочками. Михаила спасли чудом, вот что он рассказал журналистам в больничной палате:

«Мультик закончился, никто из зала уже не вышел. Когда мы подошли к дверям, оказалось, что там уже и газ, и дым, и жарища оттуда шла. Мы решили ждать помощи внутри. Я думаю, минут 15 мы продержались, потом стали терять сознание. Я решил, что ждать уже нечего, надо выбираться. До этого мы уже оторвали замок от запасного выхода, выходить не стали, потому что тоже не было ничего видно и мы не знали, куда идти, есть там огонь или нет, мы не могли этого понять. Поэтому в конце, когда все уже начали терять сознание, я подошел к пожарному выходу. Человек, который ее держал, придерживал, чтобы дым не заходил, я решил, что надо выйти и пойти искать помощь. Я вышел, сделал два шага и упал, потому что там воздух уже совсем непригодный для дыхания. Я хотел вернуться за детьми, но уже не смог этого сделать».

Дочерей Михаила спасти не удалось.