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Ночью на тюменской трассе загорелась груженная фура
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ночью на тюменской трассе загорелась груженная фура 

72.ru 35 минут назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 28 марта, на 293 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск загорелась фура. По информации очевидцев, MAN, загруженный металлом, ехал из Омска в Сургут. Но по пути неожиданно воспламенился. Водитель вовремя среагировал и вызвал спасателей.
— Сообщение о пожаре в частном грузовом автомобиле поступило в 22:37. Огнем была повреждена кабина на площади пять квадратных метров. По предварительной версии, возгорание произошло в моторном отсеке в результате короткого замыкания, — сообщили в МЧС.
До приезда пожарной службы водитель и сам пытался потушить пламя, но все его попытки оказались безуспешными. В этой ситуации, по словам сотрудника МЧС, главное, что никто не пострадал.
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