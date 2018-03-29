Ночью на тюменской трассе загорелась груженная фура

Накануне вечером, 28 марта, на 293 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск загорелась фура. По информации очевидцев, MAN, загруженный металлом, ехал из Омска Сургут . Но по пути неожиданно воспламенился. Водитель вовремя среагировал и вызвал спасателей.

— Сообщение о пожаре в частном грузовом автомобиле поступило в 22:37. Огнем была повреждена кабина на площади пять квадратных метров. По предварительной версии, возгорание произошло в моторном отсеке в результате короткого замыкания, — сообщили в МЧС.

До приезда пожарной службы водитель и сам пытался потушить пламя, но все его попытки оказались безуспешными. В этой ситуации, по словам сотрудника МЧС, главное, что никто не пострадал.