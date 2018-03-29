Жители Владивостока устали от стройки элитного дома

Более года назад, в феврале 2017 года, во Владивостоке произошел обвал дороги в районе здания на улице Станюковича, 28а, сообщает PRIMPRESS. Обрушение дороги в центре Владивостока произошло по вине строителей, которые ниже возводили ЖК Gavan Residence.

По мнению директора Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимира Смотриковского, проектировщики уделили недостаточное внимание наличию теплотрассы на этом участке.

В ноябре 2017 года на улице Станюковича открыли движение, правда, одностороннее. А в начале 2018 года завершилось и строительство дома. Однако это не стало решением проблем для жильцов соседних домов. Так, люди, проживающие в домах № 16, 37, 39 на улице Станюковича, написали обращение с просьбой закрыть стройку элитного дома под их окнами и вернуть двухстороннее движение, которое было сразу же перекрыто после обвала дороги.

В своем обращении они пишут, что около жилых домов узкая дорога, которая постоянно заставлена машинами. Автомобили не могут разъехаться, потому что в настоящее время на месте дороги есть только односторонний проезд. Возмущает местных жителей и то, что дорога находится в ужасном состоянии, проехать по ней могут только джипы. По их словам, там несколько раз застревали машины скорой помощи, а еще одной проблемой они считают водителей, которые не обращают внимания и едут «под кирпич».

« [Водители] тормозят, сдают назад, не могут разъехаться, дудят друг другу. А рядом жилые дома, общежитие и детская поликлиника. Испоганили такой замечательный морской район города своими новостройками на соплях и машинами», — считают местные жители.

По их сообщению, они устали от такой жизни и собирают подписи неравнодушных жильцов. Обращение будет отправлено врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко и мэру Владивостока Виталию Веркеенко с требованием запретить стройку дома и восстановить двухстороннее движение в ближайшее время.

«Больше года мучаемся! Сначала по дороге трещины поползли, и она в котлован двадцатиметровый свалилась, сейчас в доме трещины! Что? Тот же сценарий ждать?» — пишут местные жители.

Трещины видны на крыльце здания общежития ПИПКРО, при этом главный инженер компании-застройщика «Каскад-Строй» Станислав Кончин утверждает, что трещин в здании общежития нет, также их нет и в соседних домах.

«По закону мы обязаны мониторить состояние прилегающей территории, сюда входит и здание общежития. Анализ специалистов показал, что конструкция здания на сегодня полностью безопасна, никаких подвижек там не происходило, чего нельзя сказать о крыльце здания. Причина этого — разные фундаменты под зданием и крыльцом. Если фундамент здания выполнен надежно, то фундамент крыльца позволяет ему двигаться в сезон смен температур, что приводит к образованию трещин, которые там всегда появляются. Последняя достаточно крупная трещина образовалась в сентябре 2017 года. Само здание при проведении мониторинга находится в стабильном состоянии, деформации в здании отсутствуют», — рассказал Станислав Кончин.

По его словам, восстановить дорогу в прежней конфигурации получится только после возведения подпорной стены и одной из стен многоуровневой парковки.

Справка. Клубный дом премиум-класса Gavan Residence начали возводить весной 2016 года. Всего в доме 63 квартиры, площадь квартир — от 65 до 510 квадратных метров. В январе 2018 года дом был сдан в эксплуатацию.