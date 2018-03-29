СМИ сообщили о 78 погибших при бунте в венесуэльской тюрьме

МЕХИКО , 29 мар — РИА Новости . СМИ Латинской Америки сообщают о 78 погибших в результате бунта и пожаре в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо в Венесуэле

Официальных сообщений от венесуэльских властей на эту тем пока нет вообще, однако сразу несколько изданий называют данную цифру жертв — это радио Noticias Caracol, газета Clarin, канал NTN24 среди прочих.

По данным СМИ, среди жертв — 10 женщин и 68 мужчин. Причем погибшие женщины были из числа посетителей, которые пришли навестить заключенных мужей в момент начала бунта и пожара. Всего же в центре содержалось более 100 человек.

События начались рано утром в среду. Очевидцы рассказывают о звуках сильной перестрелки, которая произошла внутри здания. Затем появились клубы черного дыма. По словам матери одного из заключенных, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что их собираются убить, разлив бензин прямо у камер. Часть погибших умерла от ожогов, остальные — от удушья продуктами горения.

Здание центра было окружено полицией, а тела якобы доставили в морг города Валенсия, где сейчас собираются родственники заключенных.