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СМИ сообщили о 78 погибших при бунте в венесуэльской тюрьме
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ сообщили о 78 погибших при бунте в венесуэльской тюрьме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. СМИ Латинской Америки сообщают о 78 погибших в результате бунта и пожаре в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо в Венесуэле.
Официальных сообщений от венесуэльских властей на эту тем пока нет вообще, однако сразу несколько изданий называют данную цифру жертв — это радио Noticias Caracol, газета Clarin, канал NTN24 среди прочих.
По данным СМИ, среди жертв — 10 женщин и 68 мужчин. Причем погибшие женщины были из числа посетителей, которые пришли навестить заключенных мужей в момент начала бунта и пожара. Всего же в центре содержалось более 100 человек.
События начались рано утром в среду. Очевидцы рассказывают о звуках сильной перестрелки, которая произошла внутри здания. Затем появились клубы черного дыма. По словам матери одного из заключенных, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что их собираются убить, разлив бензин прямо у камер. Часть погибших умерла от ожогов, остальные — от удушья продуктами горения.
Здание центра было окружено полицией, а тела якобы доставили в морг города Валенсия, где сейчас собираются родственники заключенных.
Бунты в перенаселенных венесуэльских тюрьмах случаются часто. Один из самых крупных произошел в 2013 году в тюрьме рядом с городом Баркисимето в штате Лара, когда погиб 61 человек, а число раненых достигло 120 человек. Бунт в тюрьме произошел в момент инспекции пенитенциарного учреждения властями с целью поиска оружия, нелегально хранящегося у заключенных.
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