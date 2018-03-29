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Более 20 родственников погибших при пожаре в ТЦ получили выплаты
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 20 родственников погибших при пожаре в ТЦ получили выплаты 

Рамблер 1 час назад
Фото: СибДепо
Председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что 21 родственник жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» получил выплаты из бюджета региона. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Синицына, речь идет о выплатах одного миллиона рублей семье каждого погибшего.
Замглавы областного управления МЧС Евгений Дедюхин рассказал, что семьям погибших и пострадавших пока выплатили 82,5 миллиона рублей из регионального бюджета. По данным облсовета депутатов, из федерального бюджета в Кемеровскую область направили 64 миллиона рублей.
По информации депутата Александра Микельсона, в бюджет области поступили 192 миллиона рублей от компании — собственника ТЦ.
Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что каждой семье, в которой есть погибшие, областная власть переведет по одному миллиону рублей, столько же поступит от правительства. Компания-собственник перечислила на расчетный счет администрации региона по три миллиона рублей на каждого погибшего в семье. Таким образом, родственникам погибших переведут по пять миллионов рублей.
Также власти Кемеровской области приняли решение о выплатах 200 и 400 тысяч рублей легко и тяжело пострадавшим. Они получат выплаты и от правительства РФ.
Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. По данным местных властей, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
 Ещё 8 источников 
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