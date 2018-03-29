Более 20 родственников погибших при пожаре в ТЦ получили выплаты

Председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что 21 родственник жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» получил выплаты из бюджета региона. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Синицына, речь идет о выплатах одного миллиона рублей семье каждого погибшего.

Замглавы областного управления МЧС Евгений Дедюхин рассказал, что семьям погибших и пострадавших пока выплатили 82,5 миллиона рублей из регионального бюджета. По данным облсовета депутатов, из федерального бюджета в Кемеровскую область направили 64 миллиона рублей.

По информации депутата Александра Микельсона, в бюджет области поступили 192 миллиона рублей от компании — собственника ТЦ.

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что каждой семье, в которой есть погибшие, областная власть переведет по одному миллиону рублей, столько же поступит от правительства. Компания-собственник перечислила на расчетный счет администрации региона по три миллиона рублей на каждого погибшего в семье. Таким образом, родственникам погибших переведут по пять миллионов рублей.

Также власти Кемеровской области приняли решение о выплатах 200 и 400 тысяч рублей легко и тяжело пострадавшим. Они получат выплаты и от правительства РФ

Пожар в кемеровском ТЦ произошел днем 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших, среди которых есть дети. По данным местных властей, пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.