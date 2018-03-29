Более семи часов ушло на ликвидацию пожара в селе Зеркальное в Приморье

В среду, 28 марта в 15.45 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в селе Зеркальное Кавалеровского района в результате пожара в нежилом доме по улице Молодежной, при сильном порыве ветра, произошло распространение пожара на соседний нежилой дом и частную хозяйственную постройку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

К месту пожара немедленно были направлены пожарные подразделения в составе 12 человек и 4 единиц техники.

В 16.00 к тушению пожара была привлечена резервная техника и дополнительные силы. Оперативные действия позволили предотвратить угрозу распространению огня.

Всего от Приморской территориальной подсистемы РСЧС было задействовано 48 человек личного состава и 11 единиц техники.

В 23.19 пожар был полностью ликвидирован.