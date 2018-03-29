Цех вагоноремонтного депо загорелся в Чите

ЧИТА , 29 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов /. Колесный цех вагоноремонтного депо загорелся в четверг на станции Чита-1, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗаБЖД).

"Ориентировочно в 07:00 (01:00 мск) зафиксировано возгорание колесного цеха в одном из производственных зданий вагоноремонтного депо на станции Чита-1. На момент возгорания людей в помещении не было, пострадавших нет. Угрозы экологии нет", — сказали в пресс-службе.

Тушением возгорания занимаются пожарный поезд со станции Чита-1, пожарные расчеты регионального управления МЧС и ведомственной охраны железнодорожного транспорта России

"На движение поездов чрезвычайное происшествие не влияет", — добавили представители ЗабЖД.