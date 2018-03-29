Билборды в память о жертвах пожара разместили в Москве 

В столице России появились билборды в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу московского департамента СМИ и рекламы.
Это инициатива операторов, поддержанная городскими властями. Сегодня национальный траур в связи с ужасной трагедией в Кемерово, и сегодня вся страна и москвичи вместе с кемеровцами
— цитирует агентство сообщение
пресс-службы
По данным департамента, в акции приняли участие все операторы.
Заводской районный суд Кемерова арестовал пятерых фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Это генеральный и технический директора ТЦ, охранник и два сотрудника компании, отвечавшей за пожарную безопасность. Все они отрицают вину.