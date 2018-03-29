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Билборды в память о жертвах пожара разместили в Москве
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Билборды в память о жертвах пожара разместили в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В столице России появились билборды в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу московского департамента СМИ и рекламы.
Это инициатива операторов, поддержанная городскими властями. Сегодня национальный траур в связи с ужасной трагедией в Кемерово, и сегодня вся страна и москвичи вместе с кемеровцами
— цитирует агентство сообщение
пресс-службы
По данным департамента, в акции приняли участие все операторы.
Заводской районный суд Кемерова арестовал пятерых фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Это генеральный и технический директора ТЦ, охранник и два сотрудника компании, отвечавшей за пожарную безопасность. Все они отрицают вину.
360tv.ru: последние новости
СК назвал маловероятной версию пожара от открытого огня в кемеровском ТРЦ СМИ: три тонны масла находятся под горящим автосалоном в Петербурге Ангар на востоке Москвы горит на площади 800 кв.м.
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