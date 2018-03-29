МЧС закупит 600 беспилотников, пишут СМИ

"К 2020 году МЧС на треть увеличит парк беспилотников. Планируется закупить не менее 600 аппаратов вертолетного типа — по 200 в год… перед МЧС стоит цель поставить беспилотники во все подразделения пожарной охраны", — цитирует издание Степанова.

Как сообщается, сотрудники пройдут курс обучения, чтобы научиться обращаться с коптерами. По окончании курса каждый специалист должен будет сдать квалификационный тест.

В 2017 году обучены 673 внешних пилота, в 2018 году планируется подготовить еще 377 человек.