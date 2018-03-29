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МЧС закупит 600 беспилотников, пишут СМИ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МЧС закупит 600 беспилотников, пишут СМИ 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. МЧС планирует закупить 600 беспилотников к 2020 году для пожарных частей в течение ближайших трех лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на первого замглавы ведомства Владимира Степанова.
"К 2020 году МЧС на треть увеличит парк беспилотников. Планируется закупить не менее 600 аппаратов вертолетного типа — по 200 в год… перед МЧС стоит цель поставить беспилотники во все подразделения пожарной охраны", — цитирует издание Степанова.
Как сообщается, сотрудники пройдут курс обучения, чтобы научиться обращаться с коптерами. По окончании курса каждый специалист должен будет сдать квалификационный тест.
В 2017 году обучены 673 внешних пилота, в 2018 году планируется подготовить еще 377 человек.
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