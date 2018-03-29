Десятки людей оставили записи в книге соболезнований, открытой в постпредстве РФ при ООН

ООН , 29 марта. / ТАСС /. Десятки людей оставили в среду записи в книге соболезнований, открытой в постоянном представительстве РФ при ООН в связи с трагедией в Кемерове

Среди тех, кто в день общероссийского траура пришел выразить скорбь и сочувствие россиянам, — сотрудники представительств, аккредитованные при ООН, и простые американцы.

"Наши мысли обращены к родственникам погибших и пострадавших и к народу России", — гласит одна из записей в книге соболезнований.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.