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Десятки людей оставили записи в книге соболезнований, открытой в постпредстве РФ при ООН
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Десятки людей оставили записи в книге соболезнований, открытой в постпредстве РФ при ООН 

ТАСС 1 час назад
ООН, 29 марта. /ТАСС/. Десятки людей оставили в среду записи в книге соболезнований, открытой в постоянном представительстве РФ при ООН в связи с трагедией в Кемерове.
Среди тех, кто в день общероссийского траура пришел выразить скорбь и сочувствие россиянам, — сотрудники представительств, аккредитованные при ООН, и простые американцы.
"Наши мысли обращены к родственникам погибших и пострадавших и к народу России", — гласит одна из записей в книге соболезнований.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.
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