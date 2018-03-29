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Оценку противопожарной безопасности в регионе предложили внести в рейтинг глав субъектов РФ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Оценку противопожарной безопасности в регионе предложили внести в рейтинг глав субъектов РФ 

Национальная Служба Новостей 50 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В ней, в частности, говорится: «Страшная трагедия в Кемерово стала личной болью для каждого. При этом в нашей стране ЕЖЕСУТОЧНЫЕ пожары уносят жизни целых семей — более 10000 наших сограждан гибнут в пожарах ежегодно, экономический ущерб от них идет на миллиарды рублей. Реакция региональных властей вялая и не всегда адекватная».
«Для оценки деятельности глав субъектов, сравнительно недавно, был сформирован рейтинг, который формируется ежегодно, с целью определить насколько эффективно они работают. Оценка состояния противопожарной безопасности в нем отсутствует, это во много позволяет замалчивать проблему и не реагировать на нее, итог нам всем известен», отмечает автор петиции.
«Губернаторы, главы республик и краев ДОЛЖНЫ лично отвечать за противопожарное состояние! Эта мера необходима и позволит улучшить ситуацию», считает инициатор.
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