Оценку противопожарной безопасности в регионе предложили внести в рейтинг глав субъектов РФ

В ней, в частности, говорится: «Страшная трагедия в Кемерово стала личной болью для каждого. При этом в нашей стране ЕЖЕСУТОЧНЫЕ пожары уносят жизни целых семей — более 10000 наших сограждан гибнут в пожарах ежегодно, экономический ущерб от них идет на миллиарды рублей. Реакция региональных властей вялая и не всегда адекватная».

«Для оценки деятельности глав субъектов, сравнительно недавно, был сформирован рейтинг, который формируется ежегодно, с целью определить насколько эффективно они работают. Оценка состояния противопожарной безопасности в нем отсутствует, это во много позволяет замалчивать проблему и не реагировать на нее, итог нам всем известен», отмечает автор петиции.

«Губернаторы, главы республик и краев ДОЛЖНЫ лично отвечать за противопожарное состояние! Эта мера необходима и позволит улучшить ситуацию», считает инициатор.