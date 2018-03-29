Ещё
В Краснодаре эвакуировали детскую больницу по пожарной тревоге второй раз за неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Краснодаре эвакуировали детскую больницу по пожарной тревоге второй раз за неделю 

ТАСС 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
КРАСНОДАР, 28 марта. /ТАСС/. Около 130 пациентов и сотрудников краснодарской детской краевой больницы эвакуировали в среду из-за задымления, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В 22:21  поступило сообщение о задымлении в чердачном помещении здания соматического отделения детской краевой клинической больницы. В 22:22 подразделения МЧС России выехали на место. По прибытию было установлено, что происходит задымление на чердачном помещении. Проведена эвакуация пациентов и медперсонала (131 человек, из них 19 медперсонал)", — говорится в сообщении.
К данному моменту эвакуированные вернулись в здание. По тревоге привлекались 56 человек и 20 единиц техники. Сейчас на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, чтобы выявить причины задымления.
В этой же больнице была эвакуация 24 марта. Тогда горели вещи на лестнице.
ТАСС: последние новости
Бастрыкин: версия возникновения пожара в Кемерове от открытого огня маловероятна В Приморье проведут благотворительную ярмарку в поддержку пострадавших в Кемерове Клиенты горевшего автоцентра в Петербурге получат автомобили 29 марта
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева373
Британия раскрыла место отравления Скрипалей144
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине600
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово333
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово155
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение