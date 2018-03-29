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Из больницы в Краснодаре эвакуировали 130 человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Детскую больницу в Краснодаре дважды эвакуировали из-за пожарной тревоги 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Павел Смертин/ТАСС
Краснодарская детская краевая больница дважды за неделю была эвакуирована из-за пожарной тревоги.
Первый раз тревога была поднята 24 марта: загорелись вещи, оставленные на лестнице.
Во второй раз ЧП произошло вечером 28 марта. Персонал и маленькие пациенты были эвакуированы из-за задымления на чердаке здания соматического отделения. В общей сложности проведена эвакуация 131 человека, из них 19 человек — персонал больницы.
По тревоге были подняты 56 пожарных и 20 единиц техники, передает ТАСС. На месте идет работа специалистов испытательной пожарной лаборатории, которые выясняют причины задымления.
Все эвакуированные уже вернулись в больницу.
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