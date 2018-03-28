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В Екатеринбурге нашли ТРЦ с опасной игровой комнатой
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Екатеринбурге нашли ТРЦ с опасной игровой комнатой 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Одновременно с рейдами надзорных органов, начавшимися 27 марта в Екатеринбурге после пожара в Кемерово, появилась информация об обнаружении нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает руководитель отделения ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева. Она и другие «фронтовики» посетили, в частности, ТРЦ «Комсомолл».
«Факты, мягко говоря, пугают. В игровой комнате «Комсомолла» толком не слышно оповещений. Из нескольких громкоговорителей в детской комнате отдыха работает только один. Коридоры и служебные помещения захламлены, не все огнетушители имеют заряд, датчики обнаружения задымления затянуты полиэтиленовыми пакетами, а некоторые пожарные выходы открываются только ключом, который не всегда под рукой», — пишет Рябцева на своей странице в Facebook.
Как уже отмечалось прокуратурой Свердловской области на основании первых рейдов, в подавляющем большинстве случаев игровые зоны или комнаты с развлечениями для детей находятся на верхних этажах зданий. При этом очень важно кроме наличия систем оповещения и пожаротушения иметь обученный персонал, способный адекватно реагировать на чрезвычайные ситуации.
Большинство доступных для проверки параметров безопасности будут рассмотрены в ходе внеплановых ревизий прокуратуры и МЧС в более чем 40 ТРЦ столицы Среднего Урала. Одновременно с этим прокуратура Екатеринбурга просит подключиться к общей проверке и граждан. В целях выявления и пресечения нарушений пожарной безопасности запущен прием обращений на телефон «горячей линии». Звонить можно по номеру 229-59-24.
Напомним, поводом для проверок стала трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Там при пожаре погибло 64 человека, в том числе несколько десятков детей. Люди сгорели в запертых кинозалах.
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