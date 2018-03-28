Сотрудники МЧС и коммунальщики провели профилактический рейд в ЮЗАО

На минувшей неделе сотрудники 3-го РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по Москве встретились с представителями управляющих организаций и жилищных кооперативов. Все вместе они совершили совместный рейд по многоквартирным жилым домам юго-запада столицы.

Одним из основных направлений деятельности сотрудников МЧС является профилактическая работа, направленная на предупреждение возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций. Недавние страшные события в Кемерове показали, к каким бедам может привести пренебрежение нормами безопасности.

На юго-западе Москвы основная доля от общего числа пожаров приходится на жилой сектор. Именно поэтому инспекторы МЧС каждый день проводят персональную работу с гражданами и беседуют с ними о пожарной безопасности. Офицеры МЧС беседуют с жильцами домов, вручают им памятки о действиях в чрезвычайных ситуациях и всегда напоминают людям номера вызова пожарно-спасательных подразделений — «101» и «01».

Во время мартовского рейда была дополнительно размещена в общедоступных местах наглядная агитация (в частности, памятки по безопасности). Также были проверены укомплектованность и исправное состояние пожарных кранов.

Проводя беседы с жильцами домов, сотрудники 3-го РОНД подробно остановились на обеспечении пожарной безопасности непосредственно в квартирах и приквартирных холлах. Они напомнили гражданам о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать пожара — в частности, о том, что нужно следить за исправностью электроприборов. Эти приборы нельзя оставлять включёнными без присмотра. Также нужно быть осторожными при использовании открытого огня. Многие жильцы задавали вопросы про эвакуацию во время пожара, на что получали исчерпывающие ответы наших офицеров МЧС. Люди спрашивали их о том, как правильно себя вести, если пожар в квартире всё-таки начался, и как обезопасить себя при возгорании у соседей.

Уважаемые бутовчане и жители ЮЗАО!

Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по Москве напоминает: при возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону «101» либо «01».