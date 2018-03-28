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Фотограф спас 30 детей из пожара в Кемерове благодаря реквизит для съемок
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Фотограф спас 30 детей из пожара в Кемерове благодаря реквизит для съемок 

Собака 10 часов назад
Журналисты нашли фотографа, который спас 30 детей из пожара в кемеровском торговом центре. Молодой человек просит не называть его героем и не писать его фамилию. С ним поговорили журналисты «Комсомольской правды» в штабе, где находятся родственники пострадавших и погибших при пожаре кемеровской трагедии.
Евгений работает фотографом в компании, которая организовывает детские квесты. Компания находилась прямо по соседству с кинотеатром. Начало пожара Евгений заметио одним из первых. В реквизите для фотосессий в квест-руме чудом оказался настоящий противогаз, который надел кемеровец т побежал к очагу возгорания.
Поскольку он сам проводил квесты, то знал, как быстро организовать детей. Крикнув, чтобы все бежали к нему, фотограф собрал их вместе и повел к выходу.
«Ребята, я в порядке. Знаю, что многие потеряли детей. Приношу свои соболезнования тем, чьих детей не успели спасти», — написал Женя на страничке в соцсети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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