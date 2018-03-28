Российские военные в Таджикистане почтили память жертв пожара в Кемерово

ДУШАНБЕ, 28 мар — РИА Новости Лидия Исамова . Военнослужащие российской базы в Таджикистане с женами и детьми выпустили в небо десятки белых воздушных шаров в память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово , сообщили РИА Новости в пресс-службе базы.

"Акция прошла на территории военного городка. Военнослужащие и члены их семей несли связки белых воздушных шаров как символ скорби и памяти, многие написали на них дату трагедии", — сказали в пресс-службе.

Перед тем как отпустить шары в небо, все пришедшие почтили память погибших, минутой молчания.

Подобная акция прошла вечером в центре Душанбе, где более 50 студентов Российско-Таджикского (Славянского) университета и горожан выпустили 64 белых шара в память о трагически погибших в пожаре в Кемерово.