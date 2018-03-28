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В Ленинградской области начались проверки крупных ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ленинградской области начались проверки крупных ТЦ 

Мир24 22 минуты назад
В Ленинградской области начали проверять торговые центры, в которых одновременно могут находиться несколько тысяч человек, передает телеканал «МИР 24».
Спасатели и правоохранители проверяют наличие эвакуационных выходов и свободный доступ к ним, исправность электропроводки, а также работу автоматических систем пожарной сигнализации.
«По поручению Генеральной прокуратуры и прокуратуры ЛО совместно с отделом надзорной деятельности проводятся проверки соблюдения техники противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Результаты этих проверок будут озвучены не сегодня, и будет дана оценка по результатам изученных документов и дальнейших проверочных материалов», — заявил заместитель Всеволожского городского прокурора Олег Диденко.
В начале апреля в торговых центрах Ленинградской области также будут проходить противопожарные учения.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в минувшее воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, 41 из них — дети.
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