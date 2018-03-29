Трагедия в Кемерове: уроженцы Таджикистана спасли десятки людей

Двое уроженцев Таджикистана , которые работали в одном из магазинов сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», спасли десятки людей, выведя их из полыхавшего здания, передает RT.

Как сообщается, речь идет о Фарзоне Салилове и Махмуде Художаеве. За две недели до трагедии мужчины устроились на работу в обувной магазин. Он располагался на втором этаже «Зимней вишни».

В разговоре с журналистами граждане Таджикистана рассказали, что в ТЦ не сработала сигнализация, а среди посетителей царила паника. Мужчины не растерялись и помогли людям, выведя их через аварийный выход.

При этом они покинули помещение последними, когда удостоверились, что людей на втором этаже больше нет.

«Было трудно дышать, но до последнего ждали: может, еще кого-то сможем вытащить, потом сами выйдем», — признался Салилов.

Напомним, Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, 41 из них — дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ . 28 марта в России был объвлен день общенационального траура.

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