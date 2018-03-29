Трагедия в Кемерове: уроженцы Таджикистана спасли десятки людей 

Двое уроженцев Таджикистана, которые работали в одном из магазинов сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», спасли десятки людей, выведя их из полыхавшего здания, передает RT.
Как сообщается, речь идет о Фарзоне Салилове и Махмуде Художаеве. За две недели до трагедии мужчины устроились на работу в обувной магазин. Он располагался на втором этаже «Зимней вишни».
В разговоре с журналистами граждане Таджикистана рассказали, что в ТЦ не сработала сигнализация, а среди посетителей царила паника. Мужчины не растерялись и помогли людям, выведя их через аварийный выход.
При этом они покинули помещение последними, когда удостоверились, что людей на втором этаже больше нет.
«Было трудно дышать, но до последнего ждали: может, еще кого-то сможем вытащить, потом сами выйдем», — признался Салилов.
Напомним, Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, 41 из них — дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ. 28 марта в России был объвлен день общенационального траура.
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