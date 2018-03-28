Почти десять пожаров за восемь часов: как горит Ханкайский район Приморья

Палы сухой травы распространяются на сотни квадратных метров.

Инстаграм пожарной охраны Ханкайского района Приморского края рассказал о том, как прошли сутки 28 марта. Они оказались очень насыщенными.

Так, в 11:24 поступил сигнал о пале сухой травы в селе Троицкое на площади 500 кв. м, в 11:48 пал на площади 300 кв. м зафиксировали в селе Платоно-Александровское, в 12:14 в селе Октябрьское загорелись хозяйственные постройки и сено, в 13:50 стало известно о том, что горит сухая трава в селе Камень-Рыболов. Там же произошел еще один пал — на площади в 100 кв. м (15:30).

В 16:53 пожарные узнали о новом очаге пала в селе Камень-Рыболов — площадью уже 800 кв. м. В 17:20 им сообщили о том, что горят хозяйственные постройки в селе Астраханка, а в 18:30 там же тушили пал на площади 1000 кв. м.

Наконец, в 19:12 стало известно о загоревшемся мусоре в селе Мельгуновка.

«42-я ПЧ выражает слова благодарности своим коллегам с военной пожарной команды. Уважаемые жители и гости Ханкайского района, берегите себя и своих близких», — добавили в пожарной службе.

Публикация от КГКУ 42 ПЧ (@kgky42pch_primorsku_krai)

28 Мар 2018 в 6:14 PDT