В Кемерово пройдут похороны двух погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

КЕМЕРОВО , 29 мар — РИА Новости . Похороны двух погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» пройдут в четверг в Кемерово; еще двоих похоронят в Томске

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

"Сегодня в Кемерово состоятся похороны двух погибших, прощание пройдет в наших залах с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00", — сообщил РИА Новости директор муниципального предприятия «Спецбюро» Игорь Алхимов, отметив, что больше в ближайшее время похорон погибших при пожаре в ТЦ не будет до окончания проведения генетических экспертиз.

Алхимов добавил, что кроме Кемерово опознанные родственниками тела погибших были отправлены в Новокузнецк (два человека), Томск (два человека), тело еще одного погибшего сейчас везут в Красноярск

Как сообщалось ранее, в четверг в Томске пройдут похороны двух учеников томского лицея №7 — брата и сестры. Дети учились в шестом и первом классах.