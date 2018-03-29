В Кемерово пройдут похороны двух погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 

КЕМЕРОВО, 29 мар — РИА Новости. Похороны двух погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» пройдут в четверг в Кемерово; еще двоих похоронят в Томске.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
"Сегодня в Кемерово состоятся похороны двух погибших, прощание пройдет в наших залах с 11.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00", — сообщил РИА Новости директор муниципального предприятия «Спецбюро» Игорь Алхимов, отметив, что больше в ближайшее время похорон погибших при пожаре в ТЦ не будет до окончания проведения генетических экспертиз.
Алхимов добавил, что кроме Кемерово опознанные родственниками тела погибших были отправлены в Новокузнецк (два человека), Томск (два человека), тело еще одного погибшего сейчас везут в Красноярск.
Как сообщалось ранее, в четверг в Томске пройдут похороны двух учеников томского лицея №7 — брата и сестры. Дети учились в шестом и первом классах.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы). В минувшую среду 28 марта в России был общенациональный день траура.