Instagram-репортаж: сотни приморцев из разных уголков края почтили память погибших в Кемерово

Первые акции прошли уже 27 марта.

Акции памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» прошли нескольких городах и районах Приморского края

Во Владивостоке 28 марта на центральной площади собрались сотни гостей и жителей города, многие из которых принесли с собой белые шары. Ровно в 19:00 их отпустили в небо. В этот момент автомобилисты на улице Светланской поддержали акцию продолжительными гудками.

Находке, Аналогичные акции прошли в Ханкайском районе, Артёме, Арсеньеве Дальнегорске , Черниговке, Заводском.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате пожара погибло, по данным на полдень 26 марта, 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пожар стал крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 153 человека.

Публикация от primzori (@primzori)

28 Мар 2018 в 3:43 PDT Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)

27 Мар 2018 в 5:07 PDT Ливадия и Арсеньев.

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)

27 Мар 2018 в 4:24 PDT В память о жертвах в Кемерово . Посёлок Заводской

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)

27 Мар 2018 в 3:52 PDT Дальнегорск тоже сегодня возложил цветы и игрушки, в честь детей погибших в ТЦ Зимняя вишня

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)

27 Мар 2018 в 4:11 PDT Опубликуйте! Черниговка скорбит

Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)

27 Мар 2018 в 3:31 PDT