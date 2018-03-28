Ещё
Instagram-репортаж: сотни приморцев из разных уголков края почтили память погибших в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Instagram-репортаж: сотни приморцев из разных уголков края почтили память погибших в Кемерово 

Prim.News 1 час назад
Первые акции прошли уже 27 марта.
Акции памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» прошли нескольких городах и районах Приморского края.
Во Владивостоке 28 марта на центральной площади собрались сотни гостей и жителей города, многие из которых принесли с собой белые шары. Ровно в 19:00 их отпустили в небо. В этот момент автомобилисты на улице Светланской поддержали акцию продолжительными гудками.
Аналогичные акции прошли в Ханкайском районе, Артёме, Арсеньеве, Находке, Дальнегорске, Черниговке, Заводском.
Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате пожара погибло, по данным на полдень 26 марта, 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пожар стал крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 153 человека.
Публикация от primzori (@primzori)
28 Мар 2018 в 3:43 PDT  Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
27 Мар 2018 в 5:07 PDT  Ливадия и Арсеньев.
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
27 Мар 2018 в 4:24 PDT  В память о жертвах в Кемерово. Посёлок Заводской
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
27 Мар 2018 в 3:52 PDT  Дальнегорск тоже сегодня возложил цветы и игрушки, в честь детей погибших в ТЦ Зимняя вишня
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
27 Мар 2018 в 4:11 PDT  Опубликуйте! Черниговка скорбит
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
27 Мар 2018 в 3:31 PDT
Prim.News: последние новости
Пожар в Кемерово. Официально: погибли 37 человек Пожар в Кемерово: опубликован список погибших и пострадавших Пожар в Кемерово: трое пропавших детей найдены живыми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева352
Трагедию в Кемерово могли предотвратить87
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине554
Британия раскрыла место отравления Скрипалей51
Правительство назвало главный тормоз России195
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение