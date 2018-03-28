Instagram-репортаж: сотни приморцев из разных уголков края почтили память погибших в Кемерово 

Первые акции прошли уже 27 марта.
Акции памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» прошли нескольких городах и районах Приморского края.
Во Владивостоке 28 марта на центральной площади собрались сотни гостей и жителей города, многие из которых принесли с собой белые шары. Ровно в 19:00 их отпустили в небо. В этот момент автомобилисты на улице Светланской поддержали акцию продолжительными гудками.
Аналогичные акции прошли в Ханкайском районе, Артёме, Арсеньеве, Находке, Дальнегорске, Черниговке, Заводском.
Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате пожара погибло, по данным на полдень 26 марта, 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пожар стал крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 153 человека.
Публикация от primzori (@primzori)
28 Мар 2018 в 3:43 PDT Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
27 Мар 2018 в 5:07 PDT Ливадия и Арсеньев.
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
27 Мар 2018 в 4:24 PDT В память о жертвах в Кемерово. Посёлок Заводской
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
27 Мар 2018 в 3:52 PDT Дальнегорск тоже сегодня возложил цветы и игрушки, в честь детей погибших в ТЦ Зимняя вишня
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
27 Мар 2018 в 4:11 PDT Опубликуйте! Черниговка скорбит
Публикация от Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)
27 Мар 2018 в 3:31 PDT