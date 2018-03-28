Что нужно знать, иметь и уметь, если пожар у вас дома

В последние пару дней уже несколько человек задали мне одинаковые вопросы — какие в наших квартирах нужны меры и инструменты на случай пожара. Причина этих вопросов очень печальна и очевидна. Ответы напишу тут.

Писали текст я и Александр Теленков (профиля в ФБ у него пока нет). Все в нем — из нашего практического опыта. Советы неофициальные, никакими нормативными документами не продиктованные, основаны на личном опыте, представляют лишь личное мнение и ни в коем случае не должны рассматриваться как безусловное руководство к действию. Только лишь, как информация к размышлению. Текст — именно о городских квартирах. В частных домах немного другая история и возможности.

И да, пока этот текст готовился, несколько моих коллег написали развернутые рекомендации по схожему поводу. Рекомендую посмотреть пост Михаила Сафроненко. И посмотреть/поучаствовать в тренинге Станиславв Манерова.

С нашей точки зрения, самый минимум для любой квартиры — один-два огнетушителя и автономные пожарные извещатели. Плюс одна-две пожарные кошмы.

Огнетушители Понятно — на случай загорания. В наших домах основные его источники — электроприборы/проводка и места приготовления пищи. Для курящих дома — на первом месте — неосторожное обращение с огнем при курении. Последний пункт может затронуть также и некурящих — до сих пор пожары, возникающие на балконах от прилетевших сверху непотушенных сигаретных бычков — не редкость.

Брать лучше огнетушитель углекислотный. Порошковый загадит все так, что не отмоешь, а водоэмульсионные затруднительно использовать для тушения электроприборов под напряжением. В идеале, конечно, иметь два — углекислотник на случай загорания бытовой электроники и кухонной техники и водоэмульсионный — для матрасов, мебели и хлама на балконе.

Есть Правила, позволяющие рассчитать количество огнетушителей, исходя из площади квартиры и количества людей в ней. Но, для простого человека, проще руководствоваться здравым смыслом.

Я для себя решил так — надо ставить там, куда в случае загорания всегда будет доступ. И места, где наиболее возможно загорание (электроприборы, кухня) не будут между вами и огнетушителем. В моей «двушке» огнетушитель стоит на границе коридора и большой комнаты. И из-за того, что при этом соблюдается вышеизложенный принцип, и из-за того, что другого места у меня для него не было.

Еще один вариант — при кухне — на ней или где-то при входе — углекислотник, при входе в квартиру в коридоре или прихожей — водоэмульсионник. На кухне — основная электрика, особенно, если дом без газа. Матрас или балкон углекислотником не потушить.

Важно при этом и вам, и всем домочадцам четко понимать, какой именно огнетушитель где стоит. Потому что в запарке легко схватить водоэмульсионный и начать тушить им электричество. Имейте это в виду!

Применение огнетушителя

Углекислотные огнетушители различаются массой заряда — от 1 кг. до 50 и выше. Но из-за того, что это, все-таки, газ под давлением, сам корпус будет тяжелее с увеличением массы заряда.

У меня стоит, кажется, с трехкилограммовым зарядом. Вес самого огнетушителя при этом — около 10 килограмм. Высота — с полметра. Штука массивная, потому надо прятать от детей или придумывать способ надежного крепления. Часто вместе с огнетушителями продаются и кронштейны для крепления его к стене.

Водоэмульсионный — он заполнен раствором пенообразователя в воде и накачан сжатым воздухом, который эту смесь «выплюнет» при использовании. Оптимальный заряд 6-10 кг (от пол-ведра до ведра воды). Вес огнетушителя при этом будет — 8 — 13 кг. В отличие от углекислотника, оптимален для тушения любых тряпок / досок / бумажек.

Некоторое производители оснащают огнетушители индикаторами давления, позволяющими убедиться, что он еще пригоден. Для углекислотника такая проверка проводится простым взвешиванием.

И да, когда будете покупать огнетушители, не пожалейте денег, купите один лишний (по крайней мере, углекислотный — они не так дороги, как водоэмульсионные) и спокойно потренируйтесь с ним где-нибудь на природе. Сразу увидите время эффективной работы и будете понимать, насколько его хватит.

Перед применением внимательно прочитайте инструкцию и посмотрите видео — их много на просторах интернета. Применение огнетушителя, хоть и не сложно, но должно быть правильным. Просто направленный в огонь раструб совсем не гарантирует вам тушение пожара.

Повторюсь, внимательно прочитайте инструкцию! Углекислотным огнетушителем можно причинить холодовые ожоги (обморожения) почище огневых!

Огнетушители надо регулярно осматривать и, в зависимости от требований производителя, регулярно (раз в год-несколько лет) отдавать на перезарядку. Я проще сделал — предыдущий, у которого срок вышел, испытал на горящей в дворе помойке (повезло).

Пожарные кошмы По сути, плотная негорючая тряпка размером около 2 х 1.5 метра, которой можно накрыть горящее масло (не пытайтесь тушить его огнетушителем, если не знаете, как, и уж, тем более — водой!), горящий телевизор, горящего в одежде человека.

Может также оказаться полезной, если вы решили, что-то резать «болгаркой» или вести дома сварочные работы и хотите защитить все вокруг от искр и грязи.

Покупать желательно ту, что без асбеста. Такие, обычно, из стекловолокна, но не пугайтесь. На стеклоткань не очень похожи, да и хранить их будете в запечатанной упаковке вплоть до момента (не дай бог) применения.

Одну, как минимум, надо держать на кухне, другую — в прихожей, чтобы и до любой комнаты можно было добежать, и в случае эвакуации, далеко за ней не бегать.

Говорят, есть кошмы из арамидов — кевлар, номекс и иже с ними. Но они дороже и не везде есть в продаже.

Пожарный извещатель Тут прямо поле для экспериментов на любой вкус и бюджет — от обычных точечных автономных дымовых извещателей на батарейках (у меня такой) до сложных систем, способных, если что, передать смс хозяину.

«Умные» также могут быть интегрированы в систему охранной сигнализации, если у вас такая есть, и передать тревогу на пульт вневедомственной охраны. Что брать — решайте сами.

Принцип простой — есть извещатели дымовые, есть тепловые, есть комбинированные. Дымовые, понятно, орут при появлении задымления, а тепловые — при росте температуры. Комбинированные — и при том, и при том.

Существуют стандарты и правила установки извещателей. Их можно найти, почитать, или вызвать специалиста. Я себе поставил так, чтобы дым из кухни и любой комнаты и подъезда оказался около датчика приблизительно в одно и то же время (такая циркуляция воздуха у меня). Все зависит от квартиры и типа извещателя. Смотрите спецификации.

Если грубо — один дымовой покрывает радиус около 6-7 метров (грубо!). Можно и в каждой комнате поставить плюс кухня. Только имейте в виду, что в кухне лучше ставить подальше от плиты — иначе при любой готовке будет срабатывать.

С автономным извещателем главное — регулярно проверять, что работает (лампочка мигает, или при нажатии на специальную кнопку индикатор срабатывает), и вовремя менять батарейку.

Это самый минимум. Извещатель разбудит вас, если пожар случился ночью, и привлечет внимание, если днем. А огнетушитель и кошма помогут быстро потушить очаг пожара у вас дома до того, как пожар разовьется.

Эвакуация

Если мыслить больше минимума, то тут бы я посоветовал продумать эвакуацию из квартиры в случае пожара. В современных высотных домах (выше 16 этажей) и домах повышенной этажности (выше 9 этажей) для этого есть пожарные лестницы.

В соответствии с техническими регламентами, эти лестницы могут иметь различные исполнения, но важно одно — они обеспечивают эвакуацию людей в безопасную зону и не допускают беспрепятственного распространения дыма и огня по этажам.

В домах ниже 9 этажей, как правило, путь эвакуации один — через подъезд. И иногда одна горящая квартира заполняет все пролеты дымом так, что не продохнуть.

Кроме того, при развившемся пожаре нередко на один два этажа выше горящей квартиры создается «тепловая подушка», в которой температура может достигать 800 градусов. Пройти через этот ад без средств защиты органов дыхания и специальной защитной одежды невозможно. В этом случае безопаснее будет закрыть, но не запирать входную дверь, прикрыть щели вокруг нее мокрыми полотенцами и спокойно дождаться пожарную охрану.

В случае, если дым все-таки проникает в квартиру, уходите в ванную, включайте горячую воду, так что б помещение заполнялось паром, закладывайте щели мокрыми полотенцами.

Если в подъезде будет безопасно — вам постучат или позвонят в дверь. Если опасно — будет лестница или подъемник в окно.

И да, попробуйте хоть раз в спокойной обстановке закрыть щели в вашей двери мокрой тканью. Сразу станет понятно, сколько ткани нужно и где ее брать, и как эту мокрую ткань в щели запихивать.

Важно! Обнаружив признаки пожара — дым, отблески пламени — немедленно позвоните 101 и сообщите об этом. Беда больших городов и многоквартирных домов — каждый думает, что кто-то уже позвонил и стесняется побеспокоить пожарных лишний раз.

При звонке в пожарную охрану:

1. Успокойтесь.

2. Назовите себя.

3. Назовите свой адрес, включая подъезд, этаж и квартиру, где Вы находитесь.

4. Четко и кратко, без домыслов, расскажите, что Вы видите и чувствуете (где дым, огонь или температура, откуда идет, как быстро, какого цвета.

5. Сообщите, есть ли угроза людям — известно ли Вам о людях, которые могли оставаться там, где горит или там, куда распространяется пожар.

6. Скажите сколько вас, где точно вы находитесь, есть ли среди вас дети, старики и инвалиды, что вы собираетесь делать — покидать квартиру через подъезд, ждать пожарных в квартире и т.д.

Нет универсального набора советов о том, что делать в случае пожара (кроме, конечно, одного — не пользуйтесь лифтами).

Все зависит от того, что за дом, какие перекрытия, какой этаж, где произошел пожар и т.п.

Чтобы подготовиться к такому, лучше сходить на тренинг по первой помощи, где дают алгоритм безопасности, и уже в рамках этого алгоритма шаг за шагом построить для себя план действий.

В любом случае — используйте все возможности информировать пожарную охрану о том, где вы находитесь, что собираетесь делать и какая вокруг Вас обстановка до того момента, пока вы не окажетесь в безопасности. Мобильная связь вам в помощь.

Всегда и всеми способами обозначайте, где вы находитесь — звоните по телефону в пожарную охрану и рассказывайте, вывешивайте простыни или одежду из окон помещений, оставляйте части одежды на ручках дверей по ходу движения или крупные знаки чем угодно (хоть губной помадой) на дверях, в которые вы прошли.

Не паникуйте — паника главный враг. Бездействие всегда лучше неоправданных и бестолковых действий.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)

Для эвакуации в случае плотного задымления необходимы средства защиты органов дыхания.

На нашем рынке (кроме профессионального оборудования) предлагается несколько устройств для использования в быту. Что о них нужно знать?

Все средства индивидуальной защиты органов дыхания делятся на два больших класса:

1. Изолирующие, которые поставляют воздух (а главное, так нужный нам для дыхания кислород) из своих внутренних запасов, тем самым полностью изолируя пользователя от окружающей среды и всей гадости, которая в ней появляется (или полезностей, которые исчезают) при пожаре.

В том числе, они защищают дыхательные пути от ожогов при вдыхании раскаленного воздуха.

2. Фильтрующие — устроены по принципу известного большинству из нас военного противогаза, хотя могут быть на него совсем не похожи (смотрите капюшон «Феникс» и маску «Шанс», например).

Они лишь пропускают вдыхаемый воздух через фильтр, который старается извлечь из вдыхаемого воздуха большую часть гадости, убивающей человека (по мере возможности, обусловленной конструкцией и концентрацией гадости).

Они не спасают от недостатка в воздухе кислорода (что нередко при пожаре) или высокой температуры вдыхаемого воздуха (что бывает еще чаще и вызывает ожог верхних дыхательных путей).

Важно!Общевойсковые противогазы, малярные респираторы и аналогичные изделия при пожаре полностью бесполезны. Мокрая тряпка на рот и нос эффективнее.

Исключительно наше мнение:

1. Если на пожаре в жилом доме можно спастись, используя фильтрующее СИЗОД, то поможет и просто мокрая тряпка, прижатая к лицу.

2. Если нет изолирующего СИЗОД, а на лестнице дым, пусть еще и не такой плотный, что ничего не видно, но уже такой, что «ест глаза» и от него кашляешь — не стоит туда соваться, особенно, если очаг пожара находится ниже вас.

3. Это касается, в первую очередь, Москвы и других крупных городов. Сил и средств пожарно-спасательных подразделений достаточно для того, что б спасти вас, если о пожаре своевременно сообщили в службу 101, а вы обозначили свое местоположение.

В любом случае, важно помнить — температура всегда ниже, а задымление менее плотное, как правило, у пола. Если в помещении растет задымление и температура — садитесь, ложитесь — передвигайтесь вприсядку или ползком.

Всегда закрывайте за собой двери по ходу движения — это замедлит продвижение огня и дыма за вами.

Стандартный сценарий

Сработал извещатель, вы убедились, что в квартире ничего не горит и дым попадает снаружи. Аккуратно откройте дверь (потрогайте полотно перед этим — не раскаленное ли), посмотрите, сколько дыма в подъезде. Если визуально немного, всю семью подмышку, капюшоны/мокрые тряпки на голову и шагаем к пожарной лестнице. Если ее нет — то по основной.

Звоните по телефону 101 до или в процессе эвакуации.

Если дым уже плотный, с черным оттенком, и ощутимо горячий — лучше не рисковать.

Закрываем, но не запираем дверь квартиры, звоним 101 и рассказываем все по алгоритму, приведенному выше, прокладываем щели вокруг нее мокрой тряпкой, берем капюшоны или мокрые тряпки, стоим у окна (не открывая без необходимости, можно вывесить простыню в окно снаружи), и ждем спасения.

Для самых предусмотрительных в продаже существуют средства самостоятельной эвакуации с высоты типа «Самоспас». На балконе или в комнате, где скажете, устанавливается крюк, к нему крепится или веревка, или бобина с торчащим из нее тросом или веревкой.

При необходимости эвакуации садитесь в специальную обвязку-косынку, и едете вниз. Бобина регулирует скорость спуска. В групповых системах веревка проходит через бобину, и на втором ее конце крепится вторая обвязка-косынка. Один человек спускается, для второго косынка поднимается.

В индивидуальных системах бобина крепится прямо к косынке, и вы вместе с ней по заранее сброшенной веревке медленно едете до земли. Решение не самое бюджетное, но есть масса вариантов вплоть до выкидной веревочной лестницы (сойдет для 2-3 этажа).

Поиском это находится за секунду, на сайте производителя есть куча информации и видео.

Единственный нюанс — если у вас нет альпинистского опыта, настоятельно рекомендуем найти возможность попрактиковаться в использовании этой системы хотя-бы с высоты в пяток метров. Спросите у производителя — они могут что-то посоветовать.

Вот такой набор рекомендаций.

Еще раз — это ни в коем случае не инструкция и не план к действию. Просто личный опыт.

По-хорошему надо сесть у себя в квартире (доме, офисе) и провести нормальную оценку рисков, и к каждому риску продумать корректирующие мероприятия или действия. Научиться основам этого можно на курсах первой помощи, где преподают алгоритм безопасности.

Или можно вызвать специального человека из лицензированной организации, который проведет за деньги оценку пожарного риска. Фирм таких много, и риски они оценивают на объектах любого масштаба.

Но главное — ответственное отношение к собственной безопасности и наличие здравого смысла.

Источник: Блог Ильи Бойко