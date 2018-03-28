Владельца с/х земли в Шаховской оштрафовали за неисполнение предписания Россельхознадзора

Собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 5,6 гектара в подмосковной Шаховской привлекли к ответственности за невыполнение в срок предписания управления Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При проведении проверки по выполнению ранее выданного предписания было установлено, что оно в установленный срок не было исполнено. Земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства. Не проведены обязательные мероприятия по защите от зарастания сорняками на площади 4,1 гектара и древесно-кустарниковой растительностью на площади 1,5 гектара.

«За невыполнение в срок предписания управления в отношении Т. В. Ершовой был составлен протокол об административном правонарушении. Повторно выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы дела направлены в судебный участок №81 района Лианозово города Москвы для принятия решения. Решением Мирового суда Т. В. Ершова привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.