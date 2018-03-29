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Владелец «Зимней вишни» перечислил семьям погибших при пожаре почти 200 млн руб
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Владелец «Зимней вишни» перечислил семьям погибших при пожаре почти 200 млн руб 

BFM.RU 22 минуты назад
Компания «Кемеровский кондитерский комбинат» — основной собственник кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», перечислила 192 миллиона рублей для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре. Деньги поступили в резервный фонд Кузбасса, передает РИА Новости.
В Кемерово в четверг состоялась внеочередная сессия областного Совета народных депутатов. На ней были рассмотрены и приняты сразу в двух чтениях изменения в бюджет региона, связанные с оказанием материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре в ТЦ 25 марта.
«В результате общий объем резервного фонда увеличен на 242 миллиона рублей, в том числе за счет фактически поступивших безвозмездных поступлений в сумме 192 миллиона и за счет перемещения бюджетных ассигнований, предусмотренных для оказания экстренной адресной материальной помощи гражданам в сумме 50 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В регионе был объявлен трехдневный траур.
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