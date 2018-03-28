В кузбасской филармонии пройдёт благотворительный концерт в память о жертвах пожара

В государственной филармонии Кузбасса состоится благотворительный концерт в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «ВашГород.ру». Мероприятие запланировано на пятницу, 30 марта.

Как заявили в филармонии, артисты скорбят вместе со всеми кемеровчанами.

«Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Губернаторского симфонического оркестра, Губернаторского камерного хора и солистов лучше любых слов выразит нашу общую боль: ведь пламя, не пощадившее детей, коснулось каждой души», — отметили в учреждении.