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В кузбасской филармонии пройдёт благотворительный концерт в память о жертвах пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В кузбасской филармонии пройдёт благотворительный концерт в память о жертвах пожара 

RT на русском 29 минут назад
В государственной филармонии Кузбасса состоится благотворительный концерт в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «ВашГород.ру». Мероприятие запланировано на пятницу, 30 марта.
Как заявили в филармонии, артисты скорбят вместе со всеми кемеровчанами.
«Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Губернаторского симфонического оркестра, Губернаторского камерного хора и солистов лучше любых слов выразит нашу общую боль: ведь пламя, не пощадившее детей, коснулось каждой души», — отметили в учреждении.
Ранее progorod43.ru сообщало о траурных акциях в Кировской области.
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