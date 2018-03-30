В Кузбассе сняли режим ЧС, введенный после пожара в «Зимней вишне» 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков поручил снять в Кузбассе режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщается на сайте министерства.
"Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. На данный момент приоритет работы — выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи", — приводятся на сайте слова Пучкова.
По его словам, здание ТЦ передано администрации города, его круглосуточная охрана сохранится.
Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.