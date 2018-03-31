ЧП в «Зимней вишне»: подозреваемая пыталась скрыться, но ее поймали

Экс-глава госстройнадзора Кузбасса Танзилия Комкова арестована до 25 мая после пожара в «Зимней вишне». Следствие отметило, что женщина пыталась скрыться. По версии следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного в 2013 году здания торгового комплекса в Кемерово , что повлекло гибель 64 посетителей. Следователь отметил, что Комкова после трагедии пыталась скрыться, не сотрудничала со следствием. В итоге она была задержана в Москве , куда улетела, чтобы отдохнуть у подруги. В Кемерово ее доставили принудительно. По некоторым данным, Комкова в течение последнего времени не жила в Кемерово на постоянной основе, говорит журналистка из Кемерово Татьяна Думенко.

Татьяна Думенко журналистка из Кемерово «Да, несколько дней, то есть информация о ее задержании официальном, она давала даже какие-то комментарии, суть которых, правда, сводилась к тому, что „я ничего не помню, ничего не знаю“. Наверное, ничего не подписывала. Но, тем не менее, она была доступна. Не думаю, что она куда-то убежала. Инспекция Стройнадзора, по законодательству, должна подписывать документы, связанные с проектами. Она довольно долго руководила Стройнадзором Кемеровской области и после каждого несчастного случая в торговых центрах, в том числе у нас в Кемеровской области, здесь в городе Кемерово были ЧП в одном из ТЦ, правда, без гибели людей, но тоже с возгоранием. И после этого был очень большой разбор полетов, что называется, я помню это очень хорошо. В администрации области были те органы ответственные за сферу пожарной безопасности, докладывали о том, какие у нас есть проблемы. И в том числе говорилось про торговые центры, в том числе и Стройнадзор об этом говорил».

Комкова с прошлого года не является главой Госстройнадзора. По информации источников Business FM, она вынужденно ушла с должности. При этом ни к какой ответственности Комкова не привлекалась.

Сегодня же обнародовано видео первых минут пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово и, в частности, в кинозалах. Видно, какие двери были открыты, а какие нет. Видео выложил в сети Игорь Востриков , потерявший в пожаре всю семью. Он говорит, что это запись с камер видеонаблюдения, она предоставлена следователями. Видно, что после начала пожара двери в кинозалы были открыты, и из двух из них люди в панике выбегали. Однако из так называемого красного зала никто не вышел.

Спустя примерно 15 секунд после начала записи коридор заволокло черным дымом. Видно, что люди продолжают идти, однако, что происходит вокруг «красного зала», уже непонятно. Востриков сам комментирует видео:

— Пожар, как вы знаете, что в 16:00 там уже шел во всю. Так, время посмотрите повнимательнее, 59 сейчас, через 30 секунд начнется возгорание вот в этом батутном… Вот это «желтый зал» — это большой, дверь открыта, как вы видите. Да? То есть никто никого не запирал. Ну, возгорание пошло, люди начали эвакуироваться. Вот двери, а вот это «синий зал», получается, и сразу же дверь — «красный зал» кинотеатра. В «красном» все погибли, потому что заперлись.

— Так дверь-то открыта в «красном зале»?

— «Красный зал», просто она открыла дверь и побежала девочка туда дальше, она ничего не крикнула. Вот только сейчас она, спустя 50 секунд, когда уже, ну, такой большой огонь… Вот так буду держать, так будет видно лучше. Все, видите, дым какой пошел? То есть 13 секунд назад люди узнали о том, что пожар в «красном зале». Смотрите, какой густой дым валит. А с этих залов люди, ну, как пошла цепная реакция эвакуации, да, и люди начали, получается, выбегать оттуда. Люди до сих пор выходят, время уже четыре часа две минуты. То есть «желтый зал» и «синий зал», эвакуация как началась, и они уже цепной реакцией следом, следом выбегали все».

29 марта Игорь Востриков опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видеообращение и рассказал, что родственникам погибших при пожаре в «Зимней вишне» предоставили записи с камер видеонаблюдения. Тогда он сообщил, что двери в кинозал, вопреки первоначальному предположению, были открыты, однако их изнутри заблокировал некий мужчина. В итоге выяснилось, что находившиеся в «красном зале» люди после окончания сеанса не смогли выйти из-за сильного задымления за дверью основного выхода. Поэтому они забаррикадировали дверь, чтобы дым не попадал внутрь, а сами пытались открыть дверь запасного выхода.