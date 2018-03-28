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Следователи: посетители «Зимней вишни» за день до пожара жаловались на запах жженной проводки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Следователи: посетители «Зимней вишни» за день до пожара жаловались на запах жженной проводки 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы сейчас выявляем очевидцев, свидетелей, которые говорили… что были запахи проводки горящей, уже за сутки сами посетители чувствовали, что что-то не в порядке. То есть там периодически возникают проблемы, но, видимо, так все свыклись, и посетители, и хозяева, что особого внимания не обращали на это», — приводит слова Бастрыкина RT.
Он добавил, что следователи сейчас проверяют, почему такое было возможно.
«ФедералПресс» напоминает, что 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Всего от возгорания пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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