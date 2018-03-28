Следователи: посетители «Зимней вишни» за день до пожара жаловались на запах жженной проводки

«Мы сейчас выявляем очевидцев, свидетелей, которые говорили… что были запахи проводки горящей, уже за сутки сами посетители чувствовали, что что-то не в порядке. То есть там периодически возникают проблемы, но, видимо, так все свыклись, и посетители, и хозяева, что особого внимания не обращали на это», — приводит слова Бастрыкина RT.

Он добавил, что следователи сейчас проверяют, почему такое было возможно.