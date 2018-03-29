Мехрибан Алиева: азербайджанцы искренне разделяют горе россиян

В странах Содружества восприняли трагедию в Кемерове как личное горе. Так, тысячи жителей Ташкента уже несколько дней несут цветы, свечи и мягкие игрушки к российскому посольству, информирует телеканал «МИР 24».

Запись в траурной книге оставила и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева . Она посетила российское посольство в Баку . Родным и близким погибших на пожаре политик выразила глубокие соболезнования, а пострадавшим пожелала скорейшего выздоровления. Она подчеркнула, что азербайджанский народ искренне разделяет горе россиян.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в минувшее воскресенье. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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