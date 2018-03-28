Путин распорядился проверить все торговые центры

Президент РФ Владимир Путин на совещании в Новоогареве распорядился провести масштабную проверку всех торговых центров в стране, чтобы не допустить повторения кемеровской трагедии, передает телеканал «МИР 24».

«Нужно посмотреть на деятельность подобных центров. Это не должно приобрести принцип компанейщины, но безопасность должна быть обеспечена. Надо посмотреть и законодательство. Мы не будем его менять, не будем убирать либерализацию экономики. Но и нынешние нормативы позволяют делать все для безопасности людей», — сказал глава государства.

Отметим, что проверки торговых центров уже идут. Внимание проверяющих обращено прежде всего на пожарную безопасность.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, обнаружены останки всех погибших. Опознаны тела 27 человек. Пострадали 76 посетителей ТЦ, 11 из них остаются в больницах. В России объявлен национальный траур. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

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