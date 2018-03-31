В барнаульском ТРЦ «Арена» обнаружены нарушения пожарной безопасности 

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» привела к массовым проверкам торговых центров Алтайского края.
Накануне, 30 марта, пожарная безопасность была проверена в барнаульском ТРЦ «Арена».
Специалисты МЧС, Роспотребнадзора, Росгвардии и прокуратуры прошлись по торговому центру и обнаружили массу нарушений: неисправны системы автоматического пожаротушения и дымоудаления, заблокированы пожарные выходы, эвакуационные проходы отделаны горючими материалами.
В ходе проверки были выявлены и другие нарушения пожарной безопасности.
«В отношении виновных лиц будет принят комплекс мер реагирования» — сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.