Ещё
Лауреат премии Кузбасса отказался от звания и призвал Тулеева уйти в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Лауреат премии Кузбасса отказался от звания и призвал Тулеева уйти в отставку 

Говорит Москва 1 час назад
Как передаёт телеканал «Дождь», фотографию документа медик опубликовал в своём Facebook. «Я всегда отдавал должное вашей смелости. Я помню, как вы разговаривали на площадях с забастовщиками. Я помню, как вы не боялись приезжать на похороны и утешать семьи погибших шахтёров. Я многое помню… и я всегда считал вас бескомпромиссным и решительным руководителем», — написал Волна. Однако после пожара в Кемерове его мнение об Амане Тулееве изменилось.
Врач призвал губернатора извиниться перед гражданами, а не перед президентом и подать в отставку. Волна подчеркнул, что не хочет иметь ничего общего с губернатором и поэтому отказывается от звания «Лауреат премии Кузбасса», присуждённого ему в 2000 году. Памятный знак и удостоверение он отправил в администрацию Кемеровской области, а денежную премию решил перевести местному детскому реабилитационному центру.
«Дождь» уточняет, что Андрей Волна родился в Кемерове, окончил там медицинский институт и начал работать по специальности. Сейчас он живёт в Москве.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Сегодня в России день траура.
Говорит Москва: последние новости
Охранник ТЦ «Зимняя вишня» Антюшин арестован до 25 мая Пожар в автоцентре на севере Петербурга локализован МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в торговых центрах под Ростовом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева312
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине424
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово274
Великобритания придумала наказание для России148
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке382
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение