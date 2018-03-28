Лауреат премии Кузбасса отказался от звания и призвал Тулеева уйти в отставку 

Как передаёт телеканал «Дождь», фотографию документа медик опубликовал в своём Facebook. «Я всегда отдавал должное вашей смелости. Я помню, как вы разговаривали на площадях с забастовщиками. Я помню, как вы не боялись приезжать на похороны и утешать семьи погибших шахтёров. Я многое помню… и я всегда считал вас бескомпромиссным и решительным руководителем», — написал Волна. Однако после пожара в Кемерове его мнение об Амане Тулееве изменилось.
Врач призвал губернатора извиниться перед гражданами, а не перед президентом и подать в отставку. Волна подчеркнул, что не хочет иметь ничего общего с губернатором и поэтому отказывается от звания «Лауреат премии Кузбасса», присуждённого ему в 2000 году. Памятный знак и удостоверение он отправил в администрацию Кемеровской области, а денежную премию решил перевести местному детскому реабилитационному центру.
«Дождь» уточняет, что Андрей Волна родился в Кемерове, окончил там медицинский институт и начал работать по специальности. Сейчас он живёт в Москве.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Сегодня в России день траура.